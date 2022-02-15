Культура, Общество

В День памяти воинов-интернационалистов Сергей Меликов обратился к россиянам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества

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В День памяти о воинах-интернационалистах, исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества Сергей Меликов обратился к гражданам. По словам Главы Республики Дагестан, 15 февраля — это день дани уважения и памяти участникам боевых действий, которые исполняли свой воинский долг в более чем тридцати «горячих точках» за пределами Родины. Сергей Меликов отметил самоотверженность наших солдат, а также пожелал им здоровья, благополучия и мирного неба над головой. «Ваша самоотверженность доказала, что вы достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.» — сказал в обращении Сергей Меликов.

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