В День космонавтики в Тпигской школе отметили лучших учеников

12 апреля — праздничный день для МКОУ «Тпигская СОШ». Самая большая школа Агульского района носит имя космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. По традиции на праздничной линейке 12 апреля 2021 года чествовали самых ответственных и самых старательных учеников, за успехи в учёбе детям вручали грамоты и памятные подарки. Много приятных слов в адрес учащихся сказали и гости мероприятия, в числе которых глава МО «Агульский район» Закир Каидов. По словам руководителя муниципалитета, у каждого человека должна быть мечта и на всем своём жизненном пути человек должен стремится к ней. Удивительный полёт Юрия Гагарина лишь подтверждение данному тезису. Глава пожелал школьникам успехов и высоких результатов.

Луиза Гусукаева