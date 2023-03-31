В Дахадаевском районе туровая вакцинация от полиомиелита выполнена на 97,4%

В Дахадаевском районе завершен первый тур иммунизации от полиомиелита. За это время не зафиксировано ни одного случая осложнения после применения живой оральной вакцины от полиомиелита.

Туровая вакцинация детей с 3 месяцев до 9 лет против полиомиелита в Дахадаевском районе выполнена на 97,4%. Об этом сообщил заместитель главного врача Дахадаевской ЦРБ Сереж Уммалатов.

Напомним, что иммунизация против полиомиелита проводится в два этапа, и на сегодняшний день завершен первый тур.

Мероприятия включают обязательную плановую иммунизацию и ревакцинацию всех детей в соответствии с национальным календарем иммунизации. Курс вакцинации из трех доз, вводимых с интервалом 45 дней в возрасте от трех месяцев до 45 дней.

Полиомиелит — это вирусная инфекция, которая может передаваться через немытые руки, игрушки, воду и пищу. Иммунизация от полиомиелита защищает детей, подготавливая их организм к борьбе с вирусом.