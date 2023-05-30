В Дагтехкадастре создали консультационный call-центр по вопросам реализации программы «Национальная система пространственных данных»

С 22 мая в данном Центре проходят встречи с представителями муниципальных образований, для оказания помощи в реализации мероприятий госпрограммы «Национальной системы пространственных данных».

Специалистами проводятся индивидуальные консультации, оказывается вся необходимая методологическая помощь по заполнению соответствующих форм отчетности о проделанной работе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Напомним, наш регион был отобран среди субъектов СКФО как пилотный регион, участвующий в создании единой цифровой системы, содержащей данные о земле и недвижимости.