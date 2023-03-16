В Дагогнях открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену

В торжественном открытии социально-значимого объекта принимает участие — премьер-министр Республики Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Новая поликлиника на 200 посещений в смену возводилась в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы. Она отвечает всем современным требованиям и оснащена всем необходимым оборудованием.

Впредь все исследования и обследования, необходимые для проведения диспансеризации, население города будет получать на месте. Это позволит обеспечить раннее выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других.

Отметим, что на строительство медицинского учреждения из республиканского бюджета было выделено свыше 300 млн рублей. Объект считался долгостроем.