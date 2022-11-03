В Дагнаследии прошел семинар по вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов

Сегодня, 3 ноября, в Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан прошел семинар-совещание с государственными гражданскими служащими по вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов.

Вела мероприятие консультант отдела правового обеспечения Мина Хангишиева. Она подробно остановилась на стандартах антикоррупционного поведения госслужащих, направленных на предотвращение коррупционных проявлений и строгое соблюдение установленных предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. Она отметила, что поведение госслужащего должно соответствовать этическим правилам, сформировавшимся в обществе, а также обратила особое внимание коллег на то, что отклонение при осуществлении своих полномочий от положений должностного регламента может способствовать совершению коррупционных правонарушений.

Кроме того, госслужащим необходимо помнить, что относится к разглашению сведений конфиденциального характера, а также служебной информации.

Сотрудники Агентства по охране культурного наследия задали уточняющие вопросы, касающиеся ежегодного предоставления достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. На все вопросы были даны подробные разъяснения.