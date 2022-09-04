В Дагестанском театре кукол прошло мероприятие «Навечно в памяти Беслан!»

Вчера, 3 сентября, в Дагестанском государственном театре кукол прошли акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках мероприятия «Навечно в памяти Беслан!» артисты театра и юные участники литературного клуба «Креатив» подготовили эмоционально наполненное музыкально-поэтическое представление, которое мало кого могло оставить равнодушным.

Участниками были исполнены песни и стихи о тех, кто погиб от действий террористов. В своих выступлениях артисты выразили надежду на то, что больше никогда такие страшные трагедии не повторятся. После юные зрители запустили в небо белые шары – символ мира и детства. С приветственным словом в этот день выступили: статс-секретарь – заместитель министра культуры РД Мурад Гаджиев, Председатель Комиссии Общественной палаты РД Ислам Магомедов, представитель Аппарата Антитеррористической комиссии Махачкалы Равшан Гаджималаев.

После, в рамках мероприятия прошел показ спектакля «Лети, журавлик!» Г. Султановой и Р.Шамсутдинова. Как отмечают организаторы, это одна из лучших работ дагестанских кукольников на военно-патриотическую тему, навеянная лирикой народного поэта Дагестана Р. Гамзатова. Главная мысль постановки – нет войне в любом ее проявлении. После спектакля артисты театра провели просветительскую программу «Поговорим о театре», в ходе которой зрители узнали, какие секреты таит в себе кукольный жанр, какими качествами должен обладать актер театра кукол и многое другое. Состоялось в этот день и торжественное открытие Республиканской выставки детского рисунка «Мы выбираем жизнь!», развернутой в большом фойе Театра кукол. В выставке были представлены работы учащихся школ искусств, художественных школ, общеобразовательных школ Дагестана.