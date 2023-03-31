В дагестанском парламенте принят закон, предусматривающий дополнительные меры поддержки мобилизованных граждан

На 21-й сессии Народного Собрания Республики Дагестан был принят проект закона «О дополнительных мерах социальной поддержки Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, и членов их семей».

Данный законопроект предусматривает следующие меры поддержки мобилизованных граждан: компенсация в размере 50% расходов на оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, предоставление специальной квоты на обучение в ДГУНХ в размере 10% от общего объема приёма в вуз абитуриентов. Кроме того, данной категории граждан предоставляется право на первоочередное трудоустройство.

Спикер НС РД Заур Аскендеров выразил уверенность, что данные дополнительной меры усилят реальную поддержку участников СВО, а также повысят престиж военной службы.