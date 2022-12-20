В Дагестанском Национальном музее им. А. Тахо-Годи внедрили мультимедийный гид виртуальной реальности

О том какая работа была проделана для достижения 100%-го результата по нацпроекту «Культура» рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева на Заседании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности.

Так, проведен капитальный ремонт в 12 Домах культуры, 2 детских школ искусств, осуществлено переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры и техническое оснащение 3 муниципальных музеев, созданы 4 модельные библиотеки.

Также проводится работа по завершению строительства и ввод в эксплуатацию «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в Махачкале и Центра культурного развития в городе Кизляре.

Отдельно стоит выделить, что в рамках реализации мероприятий регпроекта «Цифровая культура» завершены работы по созданию мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи».