В дагестанском музее проходит выставка резного камня эпохи бронзы

В Дагестанском музее представили коллекцию резного камня с образцами эпохи бронзы.

Основную часть коллекции собрали в 1922-1924 годах советско-армянский академик Иосиф Орбели и ученый-этнограф Расул Магомедов. Новый зал с уникальными образцами искусства резьбы по камню открыли в Национальном музее Дагестана имени Тахо-Годи. В коллекции представлены детали архитектурного декора, берущие начало с эпохи бронзы, сообщили журналистам в пресс-службе музея в понедельник.

«Уникальные образцы искусства резьбы по камню, история которого в Дагестане начинается еще с эпохи бронзы. Вниманию гостей представлен фрагмент опорного каменного столба одного из хунзахских домов. Различные детали архитектурного декора с каллиграфическими надписями, с растительным или геометрическим орнаментом. Тимпаны и оконные комплексы с опорными колоннами из села Кубачи, декорированные плиты с сюжетными композициями, фрагменты опорных колонн и консолей, изваяния культового или архитектурного назначения», — говорится в сообщении.

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи в настоящее время является одним из крупнейших учреждений культуры на Северном Кавказе. Его фонды насчитывают около 170 тыс. экспонатов, в том числе личное оружие, награды и вещи имама Шамиля, князя Багратиона, образцы традиционных художественных промыслов, предметы культуры и быта Дагестана, живописные полотна и многое другое. Национальный музей имеет 39 отделов и филиалов, пять из которых расположены в Махачкале, еще 34 — в 32 городах и сельских поселениях республики.