В Дагестанском Музее Боевой славы открылась выставка о героях СВО

В Музее действуют три постоянные экспозиции, посвященные участию дагестанцев в Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и современных вооруженных конфликтах.

Джанет Сагидова, заведующая филиалом Музея боевой славы имени В. Макаровой (отдел «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»): «Есть материалы по событиям 1999 года, когда вооруженные бандформирования вторглись на территорию Дагестана. Есть материалы по сотрудникам полиции и военнослужащим, погибшим в разные годы в борьбе с терроризмом и, сейчас, действует новая выставка, посвященная участникам Специальной военной операции, которая называется «Герои и подвиги».

Всего в фондах нашего музея более 4,5 тысяч экспонатов. Это фотографии, документы, военная форма, образцы оружия, знамена, награды. Часть экспонатов предоставлена нам Национальным музеем. Остальную часть составляет наш сбор.

80% посетителей выставки, в основном, учащаяся молодежь и военнослужащие. Ну и гости республики.

Основная работа нашего музея – не только хранительская и выставочно-экспозиционная, но и просветительская. Помимо стационарных экскурсий, выставок, лекций, которые проводятся у нас в музее, мы практикуем и выездные выставки. Мы ездим по районам нашей республики, по школам, встречаемся с молодежью, ездим в воинские части, которые базируются на территории Дагестана.

Это очень важная работа, особенно в современных реалиях, когда предпринимаются попытки переписать историю, умалить значение подвига советского народа. Наша работа направлена на то, чтобы доводить до сознания молодежи, что они наследники победителей. Что именно наша страна победила фашизм в годы Великой Отечественной войны. И в настоящее время наши ребята борются с проявлениями нацизма».

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