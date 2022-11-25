Антитеррор

В Дагестанском гуманитарном институте состоялся круглый стол «Укрепление межнациональных отношений – залог успеха в борьбе с экстремизмом и терроризмом»

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На встречу со студентами пришли Сайпудин Сайпов, помощник Главы Республики Дагестан, Ахмад Магомедов, заместитель муфтия Республики Дагестан, Шамиль Нажмудинов, заместитель начальника Управления по делам религий Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Гаджи Абдулаев, заместитель начальника отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД по РД, Шамиль Кимаров, председатель АОО «Патриоты» в ГТО, эксперт Общественной палаты РД и др. Заместитель муфтия республики Ахмад Магомедов подчеркнул важность сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия, тем более, когда в Коране Всевышний говорит (смысл): ”О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный”. Обращаясь к участникам круглого стола, Сайпудин Сайпов отметил, что любая проблема не происходит так, однако «не нужно искать проблему непонятно где, проблемы всегда рядом, перед нами. Мы живем в современном обществе и не получается жить как раньше, нужно искать новые подходы». Представитель Миннаца РД Шамиль Нажмудинов отметил: «Сегодня не то, что молодежь, даже взрослые люди подвержены информационному влиянию. К сожалению, есть люди которые не анализируют, не осмысливают все то, что видят. У человека должен быть иммунитет ко всему, что сейчас льется через каналы коммуникации». Тему информационной безопасности продолжил Гаджи Абдулаев, заместитель начальника отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД по РД: «По поводу укрепления межнациональных отношений, скажу так: каждый человек должен заниматься тем, что он умеет. Если мне нужна какая-то информация я буду искать на странице Муфтията, Миннаца. Интернет – это хорошо, но вместе с тем это большая яма. Всегда следите за тем, что вы и ваши дети делаете в интернете». В ходе круглого стола студенты ДГИ задавали вопросы, вносили свои предложения.

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