В Дагестанском государственном медицинском университете 19 августа стартовал международный конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии «От седого Каспия до предгорья Большого Кавказа», посвященный 90-летию ДГМУ.

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя правительства РД Мурад Казиев, и.о. ректора ДГМУ Висампаша Ханалиев,главный внештатный

специалист пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Мантурова, главный пластический хирург ОАЭ Зухаир Аль Фардан, сотрудники университета, врачи пластические хирурги и другие заинтересованные лица.

Отмечу, что сегодня пластическая хирургия может изменить жизнь людей с врожденными пороками развития, приобретенными в результате травм увечьями, которые психологически влияют на пациентов. Сегодня врачи могут восстановить не только функции этих тканей и органов, но и красоту. И это очень важно. Вы не просто делаете красоту, а возвращаете людям радость здоровой жизни!