Образование

В Дагестанских Огнях возобновили строительство школы-долгостроя

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В городе Даг.Огни проводится активное строительство новой трехэтажной школы, которая  в итоге примет более пятисот школьников. Этот проект попал в ряды долгостроев, так как строительство, начатое в 2010 году, остановилось из-за отсутствия финансирования. 

В прошлом году после вмешательства руководителя республики строительство возобновилось, и теперь проект стоимостью в семьдесят миллионов рублей реализован на девяносто процентов.

По словам специалистов подрядных организаций, новая школа соответствует всем  нормам и стандартам.

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