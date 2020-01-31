В Дагестанских Огнях возобновили строительство школы-долгостроя

В городе Даг.Огни проводится активное строительство новой трехэтажной школы, которая в итоге примет более пятисот школьников. Этот проект попал в ряды долгостроев, так как строительство, начатое в 2010 году, остановилось из-за отсутствия финансирования.

В прошлом году после вмешательства руководителя республики строительство возобновилось, и теперь проект стоимостью в семьдесят миллионов рублей реализован на девяносто процентов.

По словам специалистов подрядных организаций, новая школа соответствует всем нормам и стандартам.