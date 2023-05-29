В Дагестане «Женское движение Единой России» организовало турпоход по экомаршруту для семей участников СВО

В мероприятии приняли участие более 50 человек. Организатором выступила активистка движения, гендиректор туристической компании Нарсия Османова.

«Устроили праздник в преддверии Международного дня защиты детей, чтобы подарить им радость, поднять настроение, а мамам дать возможность отдохнуть от повседневной рутины и понять, что они не одни. Для нас большая честь сделать то малое, что мы можем, для детей, чьи отцы сейчас служат Родине», — сказала региональный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Елена Ельникова.

Детей вместе с мамами ожидала расширенная программа — экскурсия по самым красивым местам Республики. Началась она с прогулки на катерах по Сулакскому каньону, где гости смогли полюбоваться видами на горы. Затем их ожидал обед на форелевом хозяйстве от шеф-повара. Приятным завершением дня стало посещение развлекательной площадки экотуркомплекса «Главрыба», где дети бесплатно покатались на аттракционах и посетили зоопарк.