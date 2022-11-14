В Дагестане земли сельхозназначения переведут в категорию промышленности

Изменение категории земель для целей недропользования обсудили в Правительстве Дагестана

Перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения для целей недропользования обсудили в понедельник, 14 ноября, на совещании под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Премьер-министр отметил, что в правительство республики неоднократно поступают обращения по переводу земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию для целей недропользования, что позволит добывать на участке пильный известняк, строительный песок и песчано-гравийной смеси.

О порядке подготовки и внесения проектов нормативных актов в Правительство РД по вопросам осуществления перевода земельных участков из одной категории в другую рассказал заместитель Председателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов.

Если есть разработанные места, которые могут быть потенциально вовлечены в хозяйственную деятельность для добычи полезных ископаемых, то Минприроды должны направить эту информацию в Минсельхоз, Минстрой, Минимущество и муниципальные образования.

Огромное влияние на эффективность деятельности в указанной сфере оказывают административные барьеры, созданные в предыдущие годы в вопросах перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.

Также он отметил, что на сегодняшний день в республике более 30 предприятий с лицензиями не могут приступить к работе из-за трудностей с оформлением документов по переводу земель.

Отделение границ земель населенных пунктов от земель других категорий тоже осуществляется именно в генеральных планах.

В составе же схем территориального планирования субъектов Российской Федерации карты границ населенных пунктов и карты функционального зонирования территорий действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Генплан по сути своей является сводным документом территориального планирования, в котором учитываются положения всех вышестоящих документов стратегического планирования и градостроительных документов.

Исходя из этого, считаем более целесообразным в вопросах перевода земель из одной категории в другую исходить из необходимости внесения соответствующих изменений именно в генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений. В целом это будет занимать меньше времени (до полугода), нежели внесение изменений в схему территориального планирования РД, и требует меньше финансовых затрат», — отметил замминистра.