В Дагестане земли федерального значения будут вовлекать в крупные инвестиционные программы

По итогам пленарного заседания Республиканской конференции «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений» глава республики Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о реализации в республике крупных инвестиционных проектов в условиях нехватки в муниципалитетах свободных земель, Сергей Меликов отметил, что, действительно, в Дагестане вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями, на протяжении многих лет становятся камнем преткновения для реализации крупных инвестиционных проектов.

«Чтобы устранить эту проблему в ноябре 2020 года было принято решение упорядочить земельные отношения, издано распоряжение – мораторий, ограничивающее возможность оформления различного рода земельных решений, и позволяющее нам провести инвентаризацию земли. На сегодняшний день уже проведена серьезная работа в этом направлении, на руках у нас есть дорожная карта, согласно которой будут сформированы дальнейшие действия по наведению порядка в имущественной сфере», — отметил Меликов.

Также в рамках пресс-подхода был затронут вопрос использования в республике федеральных земель. По словам руководителя региона, в рамках его встречи с главой Росимущества Вадимом Яковенко в октябре прошлого года была обсуждена возможность вовлечения земель федеральной собственности в хозяйственный оборот региона.