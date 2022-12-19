В Дагестане завершился Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Каспийский бриз»

В Историческом парке «Россия — моя история» в Махачкале завершился Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Каспийский бриз». Участие в нем приняли 16 команд из разных регионов России. К играм присоединился многократный рекордсмен интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

В рамках фестиваля прошли 4 вида игр, в каждом из которых были выбраны победители и призеры.

Игры организованы ДРОО «Центр развития молодежных инициатив» и Центром интеллектуального развития «Идальго» при поддержке Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан и Исторического парка «Россия – Моя история».