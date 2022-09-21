В Дагестане завершился форум травматологов и ортопедов

В Дагестане завершил свою работу VII Пироговский форум травматологов и ортопедов. Форум проходил с 14 по 16 сентября на территории Научно-образовательного инновационного центра Дагестанского государственного медицинского университета.

В первый день форума в рамках торжественной части в селе Салта Гунибского района состоялось возложение венков и цветов к мемориалам и памятнику великого хирурга Николая Пирогова, который участвовал в одном из самых долгих и кровопролитных событий Кавказской войны. Участники почтили память павших минутой молчания, а после отметили, что здесь Николай Пирогов впервые в истории медицины на Салтинском сражении начал оперировать раненых при помощи наркоза в полевых условиях.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов направил участникам конференции приветственный адрес.

«В республике высоко ценят вклад Николая Ивановича в развитие хирургии, хорошо помнят его теплое отношение к горцам во время событий Кавказской войны. В ауле Салта и в городе Махачкале в его честь установлены памятники-обелиски, а в одном из местных музеев – отдельный стенд. Кавказ стал для хирурга не только полем битвы за жизнь солдат, но и местом, обогатившим его опыт.

Уверен, что и сегодня в ходе вашей совместной работы пройдет обмен опытом, будут найдены новые решения, затронуты особенности лечения травматологических пациентов, в том числе при политравме и сочетанных повреждениях, а также последующей реабилитации больных. Желаю вам плодотворной работы, новых успехов и достижений!» – обратился к участникам форума в своем приветственном адресе Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Далее по научной программе форум продолжил свою работу в г. Махачкале на территории корпуса Научно-образовательного инновационного центра Дагестанского государственного медицинского университета.