В Дагестане завершился форум НКО «Vектор раZвития»

18 мая в Дагестанском государственном педагогическом университете подвели итоги работы форума некоммерческих организаций «Vектор раZвития», организованного Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Форум был посвящён вопросам повышения эффективности взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы поддержки НКО через открытый диалог и консолидацию усилий представителей некоммерческого сектора, предпринимательского-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления с целью формирования современного гражданского общества, роста гражданского самосознания и развития гражданской инициативы.

В рамках форума были организованы образовательные и дискуссионные площадки в городах Махачкале, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте, на которых эксперты и участники посредством выстроенного диалога рассмотрели способы развития навыков социального проектирования, обсуждали развитие общественно-гражданских отношений, взаимодействие общества, общественных организаций и органов власти, разбирали варианты для решения актуальных задач НКО.

Форум НКО «Vектор раZвития» собрал представителей НКО региона, представителей народных республик Донбасса, ведущих экспертов некоммерческого сектора, сотрудников государственных и муниципальных органов власти, известных экспертов, журналистов, гражданских активистов, молодежных и патриотических организаций.

Ведущие мероприятия — ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев и статс-секретарь — заместитель министра по национальной политике и делам религий Арсен Махмудов поблагодарили участников и гостей форума НКО «Vектор раZвития» за содержательные дискуссии и конструктивную позицию в вопросах взаимодействия некоммерческого сектора и органов госвласти.

Федеральными экспертами отдельно было отмечено, что в вопросах поддержки СВО и оказания гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и жителям Донбасса, Республика Дагестан является примером консолидации и организации добровольческой деятельности и имеет самые высокие показатели среди российских регионов.

Кроме того, решением руководства республики создан специальный фонд помощи семьям погибших военнослужащих и Центр социальной поддержки участников СВО и их семей. Помимо этого, ведется огромная патриотическая работа среди молодежи.

В условиях антироссийских санкций недружественных стран и в связи с проведением специальной военной операции возрастает роль НКО в реализации социально значимых проектов.

В рамках форума для участников и гостей была подготовлена обширная культурная программа, экскурсии и ознакомление с достопримечательностями и памятными местами республики.

В завершение форума была принята итоговая резолюция.