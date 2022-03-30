В Дагестане завершились съемки документального фильма «Гора языков»

Картину планируют показывать на различных международных фестивалях.

По словам авторов проекта, это не просто фильм, а киноэнциклопедия Дагестана о культуре, традициях и духовно-нравственных ценностях народов.

«Мы хотим донести, особенно молодому поколению, о том, что мы все граждане одной страны, у нас общая история, у нас общая историческая память, общие традиции, которыми мы должны гордиться», — отмечают создатели фильма.

Герои фильма — представители всех народов и национальностей, и каждый из них говорит на своем родном языке. Зритель не услышит вопросов, заданных автором, а лишь увидит историю, рассказанную людьми, их эмоции, переживания, размышления и взгляды на жизнь.