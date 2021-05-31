В Дагестане завершились праймериз «Единой России»

В Дагестане завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно проходило очно и заочно. В голосовании приняли участие больше 300 тысяч человек.

«Предварительное голосование прошло в штатном режиме, без особых нарушений. Мы благодарим каждого, кто проявил гражданскую позицию и принял участие в важном политическом событии», – сказал секретарь Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидов.

Голосование завершилось по всей стране. С подсчетом и итогами голосования может ознакомиться любой желающий.