В Дагестане завершили оценку деятельности органов власти

В Правительстве Дагестана обсудят оценку эффективности деятельности органов власти республики.

В качестве целей обозначены: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация», — напомнил членам кабмина премьер-министр Дагестана.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что все члены Правительства, руководители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, должны в полной мере нести ответственность за достижение национальных целей развития. Это вопросы управленческой дисциплины, личной ответственности и компетентности руководителей.

По информации министерства экономики и территориального развития эффективность деятельности власти оценивалась по таким показателям, как доверие к власти; численность населения субъекта РФ; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; уровень образования; эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью; качество окружающей среды и другие.

Руководители министерств доложили о проводимой работе по каждому из показателей по профильным направлениям.