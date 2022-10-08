В Дагестане завершают благоустройство общественных территорий по нацпроекту

В Дагестане начинается итоговый этап по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего в программу в этом году вошли 179 территорий – 62 дворовые и 117 общественных, на 99 – работы уже завершены, на 80 – еще ведутся.

Отметим, что с начала реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в республике удалось благоустроить 273 общественных территорий.

Благодаря результативному участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, дополнительно благоустроили 3 территории: улицу Рзаева в Дербенте, ул. Ленина в Дагогнях и «Городской сад» в Буйнакске, на котором завершаются ремонтные работы.