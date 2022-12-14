В Дагестане зарегистрировано 11 случаев свиного гриппа

Все помнят пандемию свиного гриппа в 2009 году? Так вот, вирус вернулся в очень похожем виде, поэтому эпидемиологи A(H1N1) в этом сезоне рассматривают с приставкой 2009.

В 82 регионах страны этот вариант гриппа преобладает среди остальных. Есть летальные случаи.

В Дагестане грипп H1N1 начали фиксировать с 1 декабря. Официально зарегистрировано 11 случаев. Говорить об эпидемии не приходится, но это все равно много.

Свиной грипп может угрожать жизни человека. Больной буквально за один день может умереть от тромбов в сосудах.

Очень частое осложнение – надоевшая всем пневмония. Нередки отиты, риниты, трахеиты, проблемы с сердцем.

В этом сезоне следует поберечься. Рекомендации простые: частое мытье рук, полоскание носа.

Внимание! Тяжело болеют непривитые от гриппа. Поэтому самый верный способ обезопасить себя от болезни – это вакцинация.