В Дагестане заработала горячая линия для профилактики разводов в период самоизоляции

Психологи говорят о возможном росте разводов из-за самоизоляции. Растущие цифры разрыва супружеских отношений показал Китай и другие охваченные эпидемией страны.

В Дагестанском Центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» решили открыть линию психологической помощи для сохранения психологического равновесия в семьях, вынужденных находиться дома на карантине.

На телефон горячей линии может позвонить каждый, кто испытывает страх, одиночество, переживает ссоры в семье, переживает насилие дома, обнаружил случайную беременность.

Номер 8 800 350 21 55 – для всех жителей страны, на звонки отвечают профессиональные психологи.