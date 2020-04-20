Общество

В Дагестане заработала горячая линия для профилактики разводов в период самоизоляции

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Психологи говорят о возможном росте разводов из-за самоизоляции. Растущие цифры разрыва супружеских отношений показал Китай и другие охваченные эпидемией страны.

В Дагестанском Центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» решили открыть линию психологической помощи для сохранения психологического равновесия в семьях, вынужденных находиться дома на карантине.

На телефон горячей линии может позвонить каждый, кто испытывает страх, одиночество, переживает ссоры в семье, переживает насилие дома, обнаружил случайную беременность.

Номер 8 800 350 21 55 – для всех жителей страны, на звонки отвечают профессиональные психологи.

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