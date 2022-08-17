В Дагестане заработал диспетчерский центр «Общение без барьеров»

Центр облегчит людям с нарушениями слуха доступ к госучреждениям в сфере здравоохранения, соцзащиты населения, образования, занятости и службы МЧС на региональном и федеральном уровнях.

В мае текущего года проект по созданию диспетчерского центра «Общение без барьеров» Центра социальной реабилитации «Друг» вошел в число победителей конкурсного отбора проектов социальной направленности, проводимого Министерством труда и социального развития Республики Дагестан, в рамках которого Минтрудом РД была выделена субсидия в размере 1 590,3 тыс. рублей.

Основной задачей центра является создание максимально доступной и удобной формы коммуникаций для инвалидов по слуху проживающих в республике.

Центр будет оказывать диспетчерские услуги с помощью операторов-переводчиков русского жестового языка путем использования приема голосовых сообщений, SMS-сообщений, сообщений по электронной почте, а также видео-вызовов (Skype, WhatsApp, Viber).