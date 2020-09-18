В Дагестане запустят системы раннего обнаружения лесных пожаров

Заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание для обсуждения возможности раннего выявления лесных возгораний.

Разработчики презентовали систему «Лесохранитель». Предприятие «Формоза-Сервис» выпускают и совершенствую систему больше 10 лет.

Система «Лесохранитель» представляет собой комплекс камер, которые мониторят местности и передают информацию о возгорании на один экран.

Таким образом, удается очень быстро обнаружить возгорание и оперативно его потушить. Камеры, как правило, устанавливают на вышках мобильных операторов.

Участники совещания отметили необходимость внедрения системы в Дагестане. Тем более, что с начала этого года в республике произошло 7 крупных пожаров.