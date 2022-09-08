В Дагестане запустят новогодний чартерный рейс

Чартерный рейс планируется запустить из Москвы в Дагестан впервые на новогодних выходных. Об этом сообщила заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова на пресс-конференции «Внутренний туризм: итоги летнего сезона 2022″ на площадке ТАСС.

«Замечательно сработала чартерная программа: летний период – 100% загрузки, продолжили на сентябрь месяц. Мы принимаем туристов в рамках чартерной программы, и, так как это все здорово отработали, в том числе наши принимающие туроператоры, мы видим положительные отзывы от чартерной программы в целом. У нас уже заявлен новогодний рейс чартерный, чего вообще никогда не было», – сказала она.

Программа «Новый год в Дагестане!» будет включать самые популярные туристические локации Дагестана: Нарын-Кала, Сулакский каньон, Сарыкум.

Безрукова также отметила, что регион интересен туристам не только в летний сезон. Дагестан привлекает историческими памятниками и самобытной культурой. В республике расположено более 6 тыс. объектов культурного наследия.

Первый туристический чартерный рейс прибыл из Москвы в Махачкалу 30 апреля. Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых “под ключ” туров, стоимость которых в два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора.