В Дагестане запустят эксперимент по исламскому банкингу

Работа над новым проектом уже ведется в регионе совместно с Банком России. Об этом говорили на совещании у Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с руководителями органов власти республики.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. В нем будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татарстан. Эксперимент начнется 1 февраля 2023 года и продлится два года.

Услуги будут предоставлять некредитные финансовые организации, которые будут внесены в реестр Банка России.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности, а также финансирование определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и табака. Банки же получают прибыль с инвестиций. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

«Данная система – большое подспорье для наших граждан. Через исламский банкинг мы можем помочь людям получать средства, которые потом они будут вкладывать в улучшение жилищных условий, повышение благосостояния, в развитие бизнеса. Это еще одна дополнительная мера поддержки в том числе развития предпринимательства», – уверен глава республики.