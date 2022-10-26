В Дагестане запустили Telegram-бот для наказания нарушителей ПДД

Cвидетелям ПДД можно отправить видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан запустила Telegram-бот, где неравнодушные граждане могут отправить видеозаписи правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает в среду пресс-служба УГИБДД по Дагестану.

«Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан запускает Telegram-бот, через который неравнодушные граждане могут отправить видеозаписи правонарушений в области дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свидетелям нарушений ПДД можно отправить видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения.

«Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения на дорогах Республики Дагестан, отправьте видео с указанием места, даты и времени совершения правонарушения, а также госномеров автомобиля-нарушителя в Telegram-бот Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан», — добавили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, с 17 по 23 октября 2022 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 44 получили ранения, среди раненых двое детей.

Источник: https://tass.ru/v-strane/16162043