Культура

В Дагестане запустили литературный флешмоб

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В Дагестане запустили литературный флешмоб «Читаем вместе», посвященный Расулу Гамзатову.

«Муниципальный горско-еврейский театр запускает литературный флешмоб памяти Расула Гамзатова. Приуроченный к 100-летию со дня рождения певца Дагестана, литературная акция «Читаем вместе», станет одной из многих в череде мероприятий по чествованию памяти выдающегося литератора, поэта-горца, поэта от народа, человека с великой судьбой», — говорится в сообщении. Литературный флешмоб открыла актриса театра Христина Абдуллаева.

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