В Дагестане запустили единственное в России предприятие по производству стеклянных шаров «Каспий Гласс»

Предприятие располагается в городе Дагестанские Огни. В церемонии открытия в режиме видеоконференцсвязи приняли участие вице-премьер России Денис Мантуров и глава Дагестана Сергей Меликов.

Стеклошары являются основным сырьем в производстве стекловолокна двухстадийным способом выработки. Стеклошары засыпаются в печь для плавки, а после вытягиваются стеклонити с необходимыми техническими характеристиками. Уже из вытянутой стеклонити изготавливаются стекловолокно, стеклоровинг, стеклоткани.

В производстве задействовано по большей части российское сырье и оборудование. Мощность предприятия – 2400 тонн в год.

Продукция будет поставляться в Каспийский завод стекловолокна, Махачкалинский завод стекловолокна, другие субъекты России.

Что касается мер господдержки, предприятие получило статус резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни», а также займ от фонда развития промышленности республики.