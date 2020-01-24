В Дагестане запускается проект в области возобновляемых источников энергии

Артем Здунов провел совещание по вопросам развития в республике альтернативной энергетики. На совещании присутствовали министры, а также инвесторы.

Подробно о перспективах развития в республике возобновляемых источников энергии рассказал Артур Алибеков, гендиректор АО «Корпорация развития Дагестана». Эта организация контролирует реализацию проектов «Строительство солнечных электростанций в Республике Дагестан» и «Первая очередь строительства Самурского энергетического кластера – Самурские малые ГЭС 1,2». Алибеков отметил, что второй проект предполагает строительство двух малых гидроэлектростанций, с суммарной мощностью более сорока одного мегаватт и позволит создать более пятидесяти рабочих мест.

Таким образом, данный проект имеет для республики социальное значение. Также он является безопасным и для экологии региона, ведь проект предполагает использование только широкой части русла реки Самур. Размещение малых ГЭС предполагается здесь каскадным способом, который позволяет создать стабильные водные объекты, которые можно широко применять в сельском хозяйстве.

Артем Здунов отметил значимость данного проекта для республики, дополнив, что его реализация возможна раньше намеченного срока, которым стал 2024 год.

Что касается проекта «Строительство солнечных электростанций в Республике Дагестан», то его реализация планируется с 2020 по 2025 годы. Он предусматривает строительство Кочубейской, Южно-Сухокумской и Ногайской СЭС на общую сумму в пятнадцать миллионов рублей. Айдар Хафизов, директор по развитию Группы Компаний «Хевел», отметил, что жители позитивно встретили данный проект и выступают за его строительство.

По итогам обсуждения Председатель Правительства РД дал ряд поручений.

В рамках заседания обсуждалось строительство современного тепличного комплекса по выращиванию овощных культур в п.Шамхал-Термен города Махачкалы, общей площадью более шести с половиной гектар. Для продолжения реализации данного проекта нужна соответствующая инфраструктура.

Артем Здунов дал поручение определить возможные модели финансовой помощи проекту, а также определить необходимые мероприятия, которые сделают проект более эффективным и надежным для инвесторов.