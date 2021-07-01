В Дагестане запускается грантовая поддержка проектов воспитания

Минмол Дагестана объявил конкурс проектов воспитания молодёжи, который будет проходить в три этапа: приём заявок, их обработка, презентация финалистами своих работ с последующим определением победителей.

Приём заявок будет осуществляться до 30 июля 2021 года. Заявки можно присылать в электронной форме на адрес: grant2021minmolmailru@mail.ru. Также приём заявок будет проходить в городе Махачкале по адресу: ул.Гусейнова, д.26.

Победителями станут пять участников, каждый из которых получит грант в размере 200 тысяч рублей.

Все вопросы по предстоящему конкурсу можно задать по телефону: 8928 552 60 65.