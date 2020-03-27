В Дагестане запущена единая горячая линия по коронавирусу

Единая горяча линия по связанным с коронавирусом проблемам заработала в Дагестане. Звонить по номеру 8 800 35-000-63.

На вопросы населения будут отвечать специалисты Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Соцстраха, Минсельхоза и правительственного оперативного штаба.

Можно получить ответ по тестированию, о мерах профилактики или сообщить о своем возвращении из-за рубежа или другого региона, а также контакте с заболевшим.

Можно также получить консультацию о дистанционном оформлении больничного листа и удостовериться. Новости по коронавирусу размещены на сайте «Мой Дагестан».