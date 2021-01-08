100-летие ДАССР, Общество

В Дагестане запланированы мероприятия к 100-летию ДАССР

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Весь год в Дагестане будут проходить мероприятия в честь празднования юбилейной даты — столетия образования ДАССР. О главных культурных событиях сообщил Минкульт РД. ДАССР образован ровно сто лет назад 20 января, конституция республики была принята в конце следующего года.

На торжества будут приглашены гости из разных регионов страны. Кроме того, будут присутствовать представители городов и районов Дагестана, а также творческие коллективы региона. Мероприятия проведут в спорткомплексе им. А.Алиева в Каспийске, в Национальном музее в Буйнакске, и в Русском театре в Махачкале.

Культурно-просветительские проекты в течение года будут также организованы в театрах, музеях и библиотеках республики.

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