В Дагестане запланировано строительство трёх комплексов по обработке ТКО

Правительство РД и РЭО планируют строительство в Дагестане трёх комплексов по обработке ТКО. На площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г. Москва состоялось подписание трёх концессионных Соглашений между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Подписи на документах поставили министр природных ресурсах и экологии РД Ибрагим Ибрагимов и гендиректор ООО «РЭО» Игорь Гетманов.

Концессионными соглашениями предусматривается строительство трех комплексов по обработке твердых коммунальных отходов с полигонами захоронения ТКО в городах — Махачкале, Дербенте и Хасавюрте.

Комплексы предназначены для централизованного сбора, обработки, обезвреживания, утилизации и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли и т.д.

Они будут включать в себя: сортировочные комплексы, комплексы компостирования органической фракции отходов и производства техногрунта, полигоны захоронения не пригодных для переработки ТКО мощностью не менее 570 000 тонн в год.

Срок создания объектов — до конца 2024 года.