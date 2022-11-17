В Дагестане закрыли гостиницу из-за выявленных нарушений

В Дагестане деятельность гостиницы приостановили из-за выявленных нарушений.

Об этом сообщил министр туризма и НХП РД Эмин Мерданов в четверг, 17 ноября, в ходе заседания Правительства региона под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам Мерданова, с целью проверки на предмет антитеррористической защищенности коллективных средств размещения и наличия у них актов категорирования и паспортов безопасности Минтуризмом РД совместно с сотрудниками МЧС, ФСБ, Росгвардии были проведены проверочные мероприятия с выездом на места.

Прохождение классификации является в том числе индикатором легализации деятельности коллективных средств размещения. В связи с чем предлагаем совместно с МВД РД, Роспотребнадзором, МЧС и федеральной налоговой службой согласовать и утвердить разработанный нами план-график мероприятий, направленный на вывод из тени и пресечение незаконной деятельности сопряженной с риском для жизни и здоровья наших граждан», — заключил Мерданов.