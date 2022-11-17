Общество

В Дагестане закрыли гостиницу из-за выявленных нарушений

Оставить комментарий

В Дагестане деятельность гостиницы приостановили из-за выявленных нарушений.

Об этом сообщил министр туризма и НХП РД Эмин Мерданов в четверг, 17 ноября, в ходе заседания Правительства региона под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам Мерданова, с целью проверки на предмет антитеррористической защищенности коллективных средств размещения и наличия у них актов категорирования и паспортов безопасности Минтуризмом РД совместно с сотрудниками МЧС, ФСБ, Росгвардии были проведены проверочные мероприятия с выездом на места.

Прохождение классификации является в том числе индикатором легализации деятельности коллективных средств размещения. В связи с чем предлагаем совместно с МВД РД, Роспотребнадзором, МЧС и федеральной налоговой службой согласовать и утвердить разработанный нами план-график мероприятий, направленный на вывод из тени и пресечение незаконной деятельности сопряженной с риском для жизни и здоровья наших граждан», — заключил Мерданов.

Также читают:

По проекту "Формирование комфортной городской сред...
До конца года в Дагестане завершат программу капре...
Самоизоляция для граждан от 65 лет продлена
Амай Рамазанов: «На Героев надо равняться»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.