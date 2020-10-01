В Дагестане заключенных будут облагораживать с помощью труда и воспитательных бесед

Владимир Васильев обсудил проблемы в уголовно-исполнительной системе Дагестана с директором ФСИН Александром Калашниковым. Начиная разговор, Васильев поздравил всех с поимкой беглых заключенных.

Глава республики также поблагодарил руководство ФСИН за организацию пошива масок в период пика пандемии коронавируса.

На встрече обсудили и строительство исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Уже подобрано здание. Кроме того, будет усилена воспитательная работа среди осужденных с помощью СМИ, духовных лидеров и известных спортсменов.