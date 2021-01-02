В Дагестане зафиксировано землетрясение в 4,9 баллов

Сегодня, около 4 часов утра, жители горных районов, соседствующих с Кайтагским и сами кацтагцы проснулись среди ночи от сильного гула, который был похож на внезапный порыв ветра. В действительности гул оказался не прорывом ветра, а волной от землетрясения.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан сообщил, что в 4.05 в Кайтагском районе на глубине 10-13 километров произошло сейсмособытие с магнитудой в эпицентре в 4.9 баллов.

Землетрясение в Дагестане хоть и было ощутимым, однако прошло без разрушений и жертв.