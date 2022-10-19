В Дагестане зафиксирован один из самых низких показателей смертности среди пенсионеров

По данным Росстата, самый низкий показатель смертности пожилого населения наблюдается в Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Дагестане.

В последние годы в стране отмечено рекордное сокращение числа пенсионеров. Больше всего смертей зафиксировано в Новгородской, Амурской, Курской, Рязанской и Еврейской автономной областях, на 100 тысяч жителей преклонного возраста пришлось почти шесть тысяч смертей.

Наименьшая смертность пенсионеров зафиксирована в Дагестане, Ингушетии, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах. В этих регионах на 100 тысяч пенсионеров приходилось не более трех тысяч смертей.