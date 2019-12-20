В Дагестане за счет экономии средств построили на 5 ФАПов больше в 2019 году

На встрече прошедшем в Табасаранском районе со старейшинами Южного территориального округа руководителем республики Владимиром Васильевым было отмечено, что за текущий год на сэкономленные деньги в республике построено 20 ФАПов вместо 15 запланированных. Средства на эти цели были выделены для реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Глава отметил, что это строительство стало возможным благодаря тому, что отведённые на эти цели средства были разумно освоены Минздравом.

Отвечая на вопросы ТАСС, работник Министерства сказал, что на выделенные 90 миллион рублей за этот год было намечено построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов по двум проектам «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и «Здравоохранение», но за счет проведённого аукциона сохранили средства еще на постройку 5 таких ФАПов. В данное время в них устанавливают медицинское оборудование.

Напомним, что в республике все новые постройки под ФАП будут оборудованы всем необходимым согласно медицинским стандартам.