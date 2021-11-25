В Дагестане за год выявлено 2 млн нарушений ПДД

Обсудили вопросы, связанные с аварийностью в регионе, обеспечением безопасности дорожного движения и развитие системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Сергей Меликов отметил, что проблема безопасности дорожного движения стоит в республике очень остро. Пока ситуация не меняется. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 1145 ДТП, в которых погибло 247 и ранено 1606 человек. На каждые 100 пострадавших в ДТП погибло 13 человек, по России этот показатель равен 8.

«Принимаемые меры недостаточны и возникает необходимость принятия дополнительных, более действенных мер по снижению количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах», – подчеркнул Меликов.

По данным ГИБДД, в этом году в Дагестане выявлено почти 2 млн нарушений правил дорожного движения. Для рассмотрения в суды направлено около 24,5 тысяч материалов за неуплату административного штрафа в срок. Процент взыскания административных штрафов на сегодня – почти 80%.

По словам Александра Шалагина, несмотря на принятые меры ситуация на дорогах региона является крайне неблагополучной. В первую очередь наиболее неблагополучные участки в плане аварийности – это, по-прежнему, федеральные автодороги, где зарегистрирована треть всех ДТП – свыше 390, в которых погибли более половины (125 человек) и ранено 38% (610 человек).