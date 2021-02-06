В Дагестане за 2020 год введено в эксплуатацию 42 новых социальных объекта

За предыдущий год в Дагестане запущено 42 объекта социальной инфраструктуры. Среди них 13 школ, 10 объектов по водоснабжению, 2 объекта здравоохранения, одно административное здание, но больше всего — детских садов — 16. Учитывая кризис данных учреждений в городах республики, это должно разгрузить действующие организации дошкольного и среднего образования и сократить очередь ожидающих приема в сад.

На текущий год по региональной инвестиционной программе Минстрой РД запланировал строительство более 200 объектов, среди которых 51 школа, 19 детских садов, 17 объектов сферы здравоохранения, 96 объектов для водоснабжения и ряд других.