В Дагестане взялись за экологические проблемы

На заседании Совбеза обсудили проблему экологической безопасности республики. Сергей Меликов отметил, что система экологической безопасности в республике совсем не функционирует. Не проводится экологическая оценка территорий, нет порядка в системе обращения с отходами.

Отдельно глава республики обратил внимание на проблему водоснабжения. Питьевая вода не отвечает санитарным требованиям. Вдоль КОРа годами находятся контейнеры с мусором. Из-за грязной воды происходят вспышки кишечной инфекции.

Не производится также охрана воздуха. Ежегодно в атмосферу выбрасывается 250 тысяч тонн вредных веществ.

В настоящее время прокуратура проверяет исполнение санитарных норм во всех этих отраслях.

Для решения этих проблем в республике вводят систему эффективного обращения с отходами, на берегу моря проведут территориальное планирование.