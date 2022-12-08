В Дагестане вывели новую породу овец – артлухский меринос. Они хорошо адаптированы к условиям предгорной зоны республики.
Порода выведена путем скрещивания овец дагестанской горной породы со ставропольской породой и манычским мериносом.
На всероссийских выставках артлухский меринос уже заинтересовал белорусских овцеводов, в Беларусь отправлено более 2 тыс. голов овец этой породы.
О таких позитивных результатах научной работы в животноводстве рассказал руководителю Дагестана и.о. директора Федерального аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев.