В Дагестане вывели новую породу овец – артлухский меринос. Они хорошо адаптированы к условиям предгорной зоны республики.

Порода выведена путем скрещивания овец дагестанской горной породы со ставропольской породой и манычским мериносом.

На всероссийских выставках артлухский меринос уже заинтересовал белорусских овцеводов, в Беларусь отправлено более 2 тыс. голов овец этой породы.

О таких позитивных результатах научной работы в животноводстве рассказал руководителю Дагестана и.о. директора Федерального аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев.