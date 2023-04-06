В Дагестане высокотехнологичную медпомощь бесплатно получили в прошлом году свыше девяти тысяч человек

Сегодня благодаря появлению новых технологий, оборудования и квалифицированных специалистов жители республики могут получить необходимую высокотехнологичную помощь, не покидая региона.

Ее оказывают 25 медицинских организаций, в том числе по таким профилям, как: «Сердечно-сосудистая хирургия», «Травмотология и хирургия», «Офтальмология», «Онкология», «Нейрохирургия», «Акушерство и гинекология», «Гастроэнтерология», «Гематология»,

«Урология», «Неонатология», «Оториноларингология».

В рамках программы ОМС сложнейшие операции выполняют специалисты РКБ им. Вишневского, Дагестанского центра кардиологии и сосудистой хирургии, Республиканского центра травматологии и ортопедии им.Цахаева, Глазной клиники «Высокие технологии», РКБ им. Кураева, Медицинского центра им. Аскерханова и многие другие.

Получить высокотехнологичную медпомощь могут все застрахованные по полису бесплатно.