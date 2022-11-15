В Дагестане вышел в обращение уникальный конверт, посвященный 300-летию со дня образования Краснознаменной Каспийской флотилии

Сегодня,15 ноября, в Махачкале состоялось специальное гашение почтового конверта, посвященного 300-летию со дня образования Краснознаменной Каспийской флотилии.

Участниками мероприятия стали представители флотилии — капитан Магомедрасул Гайбуллаев и подполковник Эрзиман Абдурагимов.

В своем выступлении директор Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан Махач Магомедов отметил, что выпуск конвертов стал еще одним шагом в череде мероприятий, посвященных юбилею флотилии.

«После специального гашения данный конверт будет распространяться по всем регионам России. Нам очень важно оказать внимание юбилею Каспийской флотилии, моряки которой от поколения к поколению передают традиции мужества и стойкости, дружбы, сплоченности и братства», — сказал Махач Магомедов.

Представители флотилии со своей стороны поблагодарили Почту России за оказанное внимание, после чего была проведена церемония гашения специально изготовленным штемпелем с юбилейной датой. Участники церемонии оставили свои подписи на экземплярах погашенных конвертов.

Отметим, что конверт выпущен тиражом 100 тысяч экземпляров. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. Конверты уже доступны в центральном почтовом отделении Махачкалы.