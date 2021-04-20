В Дагестане выросло число желающих сделать прививку от коронавируса

В Дагестане растут темпы вакцинации. За две недели он вырос в два раза. На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса говорили об эпидемиологической обстановке в республике.

Сергей Меликов отметил, что необходимо вакцинироваться людям из группы риска, врачам, учителям, представителям правоохранительных органов.

Главный санитарный врач республики предложил перед майскими праздниками усилить контроль за соблюдением масочного режима, дистанцирования и дезинфекции в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Николай Павлов призвал глав районов провести работу с имамами мечетей, чтобы не собирались большими группами на молитвы и соблюдали меры санитарной безопасности.

По информации министра здравоохранения, для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернуто 1103 койки, из них 255 свободны.

Татьяна Беляева сообщила, что последние три недели количество госпитализаций держится на одном уровне.